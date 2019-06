V USA byla vykonána 1500. poprava. Vrah čekal na smrt přes 20 let

Wilson byl ve věznici ve městě Jackson prohlášen za mrtvého ve čtvrtek v 21:52 místního času (dnes 3:52 SELČ), a stal se tak 1500 odsouzencem popraveným od roku 1976, kdy americký nejvyšší soud po čtyřech letech znovu umožnil vykonávat tresty smrti. Od té doby bylo nejvíc poprav vykonáno ve státě Texas, kde bylo na smrt posláno 561 odsouzenců.

BREAKING: Georgia has currently put the execution of #MarionWilson on hold, pending outcome of two petitions at the US Supreme Court: https://t.co/7Zu9OqPvu6