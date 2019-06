Pobřeží USA zaplavují těla uhynulých velryb. Vyvstal problém, co s mršinami

Jenom na pobřeží státu Washington se muselo najít místo pro 29 uhynulých plejtvákovců, zvaných také velryba šedá. Jejich rozkládající se těla obsadila většinu veřejných pláží na izolovaných místech v dostatečné vzdálenosti od lidí. Úřady se snaží najít rozsáhlé písečné oblasti v soukromém vlastnictví, jejichž majitelům by nevadilo mít na svém pozemku rozkládajícího se živočicha, který měří mezi 12 a 15 metry a od něhož se line odér, který odpovídá jeho rozměrům.

"Nejlepší je těla samozřejmě nechat, aby se rozložila přirozeně," cituje agentura AP biologa Johna Calambokidise z výzkumné organizace Cascadia Research. Ta sídlí ve městě Olympia ve státě Washington. "Je ale čím dál těžší najít místa, kde mohou (ta těla) hnít, aniž by představovala problém," uvedl.

