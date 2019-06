Hrozba sestřelení civilního letadla? Aerolinky zakázaly přelety nad Íránem

Americká společnost United Airlines zrušila lety z Newarku do indické Bombaje, jejichž trasa vede íránským vzdušným prostorem.

Mluvčí skupiny Air France-KLM sdělil, že letadla se budou vyhýbat trasám nad částí Íránu a že jde o preventivní opatření. Totéž oznámila i nizozemská stanice NOS, podle níž se společnost KLM rozhodla změnit trasy v závislosti na rozhodnutí FAA.

#FAA issued #NOTAM warning pilots that flights are not permitted in the overwater area of the Tehran Flight Information Region until further notice, due to heightened military activities and increased political tensions. https://t.co/BQ2GOeFSEn pic.twitter.com/4t1OWEzkYZ