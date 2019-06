Do útoku na Írán zbývalo deset minut. Zemřelo by 150 lidí, hájí Trump odvolání akce

Trump napsal, že útok odvolal deset minut před zahájením. "Byli jsme připraveni k odvetě ve třech různých směrech, když jsem se dotázal, kolik lidí zemře," napsal Trump.

"Bude to 150 lidí, zněla odpověď generála. Deset minut před úderem jsem to zastavil, protože by to bylo neúměrné oproti sestřelení nepilotovaného dronu," uvedl prezident.

Pokud jde o Írán, Trump nehodlá spěchat. "Naše armáda prošla obnovou, je nová a připravená vyrazit. Je zdaleka nejlepší na světě. Sankce fungují a v noci na dnešek přibyly další. Írán nebude moci NIKDY vlastnit jaderné zbraně, proti USA ani proti ostatnímu světu," konstatoval prezident.

Trump ve vzkazu na twitteru obvinil svého předchůdce Baracka Obamu, že s Íránem dojednal "zoufalou a strašlivou" smlouvu. "Uvolnil jim cestu k jaderným zbraním, a to brzy. Místo aby poděkoval, Írán křičel Smrt Americe," napsal šéf Bílého domu.

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not....