Mexiko spustilo plán rozvoje Střední Ameriky, má zastavit migraci

"Obchodní vztahy se Spojenými státy byly dosud v zahraniční politice Mexika upřednostňovány," řekl serveru BBC Mundo Rodrigo Salazar z regionální organizace pro latinskoamerická studia (Flacso). Mexiko podle něj přestalo věnovat pozornost zemím Střední Ameriky de facto od roku 1994, kdy začala platit dohoda Mexika, Kanady a USA o volném obchodu, známá jako NAFTA.

Jediný větší projekt na pomoc rozvoje středoamerického regionu byl takzvaný plán Puebla Panamá, který v roce 2001 představil tehdejší mexický prezident Vicente Fox a který podle BBC zkrachoval na nedostatku financí.

Nynější plán rozvoje, který zahrnuje spolupráci Mexika, Salvadoru, Guatemaly a Hondurasu a který má podle deníku El País "podporu USA", počítá podle mexického ministra zahraničí Marcela Ebrarda s ročními investicemi deset miliard dolarů (asi 230 miliard Kč). Do roku 2030 by měl "úplně změnit" nynější problematickou situaci s masovou migrací.

Ebrard dnes také uvedl, že se vedení země plánuje v příštích několika týdnech setkat s představiteli 19 zemí ze střední a jižní Ameriky a získat u nich podporu mexického plánu.

Na základě první dohody, kterou ve čtvrtek podepsal mexický prezident Andrés Manuel López Obrador a nový salvadorský prezident Nayib Bukele, investuje Mexiko okamžitě 30 milionů dolarů do realizace plánu Sembrando Vida (Zaséváme život), jenž má vytvořit 20.000 pracovních míst v Mexiku a Salvadoru. Mexický stát Chiapas vyčlenil 200.000 hektarů půdy a Salvador 50.000 hektarů, na nichž se má pěstovat kukuřice, káva či kakao. Na výsadbě se mají podílet migranti, kteří dostanou navíc finanční příspěvek, aby zůstali v regionu a nepokračovali dál do USA.

Pětiletý plán rozvoje pro Střední Ameriku, vypracovaný ve spolupráci s Hospodářskou komisí OSN pro Latinskou Ameriku a karibskou oblast (CEPAL), počítá mimo jiné s modernizací elektrické sítě v regionu, například výstavbou elektrárny v honduraském městě Puerto Cortés. Rozšířena by měla být i síť silnic v mexicko-guatemalském pohraničí. Plán zahrnuje i výstavbu plynovodu z Mexického zálivu do honduraského města San Pedro Sula.

zdroj: YouTube

Mexická vláda do plánu zahrnula i návrh na rozšíření projektu takzvaného Mayského vlaku z Mexika do sousedních zemí. Tento ambiciózní projekt, který má železniční tratí propojit archeologické památky na Yucatánském poloostrově, ale zahájila nynější vláda prezidenta Lópeze Obradora teprve loni v prosinci, krátce po svém nástupu do úřadu.

Plán rozvoje pro Střední Ameriku ale může podle BBC Mundo narazit na mnohé překážky, jimiž jsou například působení ozbrojených gangů v oblasti či rozsáhlá korupce. V Hondurasu navíc trvají už několik týdnů protivládní protesty a Guatemala bude mít od ledna novou vládu.