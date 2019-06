Íránská krize. USA chtějí svolat Radu bezpečnosti OSN, jednat má za zavřenými dveřmi

"Vyrozumíme radu o posledním vývoji k Íránu a předložíme další informace o našem vyšetřování nedávných incidentů s tankery," citoval Reuters zprávu, kterou americká mise při OSN adresovala členům Rady bezpečnosti OSN.

Před týdnem byly v Ománském zálivu napadeny dva tankery, z útoku obvinily Spojené státy Írán, který to ale popírá. Již tak napjaté vztahy mezi Washingtonem a Teheránem se ve čtvrtek ještě více vyhrotily, když Írán sestřelil americký bezpilotní stroj.

#Iran's #IRGC Aerospace Force commander: A p8 surveillance aircraft with 35 onboard was also accompanying the US Global Hawk drone. The aircraft assaulted our airspace & we could have targeted that too, but we didn't. Downing the drone was a warning to American forces. pic.twitter.com/OUL5eJ9ofC