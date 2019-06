V Ekvádoru pustili z vazby přítele Assange, chystal kompro na prezidenta

"Dnes jsme dokázali mou nevinu poprvé a budeme jí prokazovat i nadále," řekl Bini, když opouštěl věznici. Tribunál totiž určil, že by měl být programátor dále stíhán na svobodě.

Bini podle vyšetřovatelů navštívil Assange na ekvádorské ambasádě v Británii nejméně 12krát. Policie ho zatkla na letišti, když se chystal odletět do Japonska. Při zatčení u sebe měl podle vyšetřovatelů 30 elektronických úložných zařízení.

Vývojář v krátkém komentáři pro média během svého slyšení prohlásil, že celý proces proti němu je nelegálním pronásledováním. "Nespáchal žádný zločin," řekl jeho právník. "Zůstane v zemi, dokud plně neprokáže svou nevinu," dodal advokát.

Proti zatčení Biniho se vyjádřily i některé organizace hájící právo na soukromí. Tvrdí, že ho policie pronásleduje pouze kvůli jeho přátelství s Assangem a jelikož je dlouhodobým zastáncem a propagátorem ochrany soukromí na internetu.

