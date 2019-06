Trump mě znásilnil, tvrdí americká novinářka. Není jediná

Obvinění ze sexuálních útoků vzneslo proti Trumpovi již více než deset žen. Poslední z nich je zatím novinářka Carrollová, která řadu let píše sloupky pro ženský časopis Elle a spolupracovala také s časopisy Esquire či Playboy.

V pátečním článku v časopise New York Magazine Carrollová uvedla, že se s Trumpem setkala koncem roku 1995 či začátkem roku 1996 v luxusním obchodním domě Bergdorf Goodman v New Yorku. Novinářce bylo tehdy 52 let, Trumpovi 49 nebo 50 a byl ženatý s Marlou Marplesovou.

Carrollová vylíčila, že ji Trump nejprve požádal o radu ohledně nákupu dárku pro přítelkyni. Vybral "krajkové průhledné body šedofialové barvy" a chtěl, abych ho vyzkoušela, prohlásila Carrollová. V žertovném tónu Trumpa vybídla, aby si prádlo zkusil sám. On se s ní ale zavřel ve zkušební kabince, kde byla Carrollová tři minuty obětí jeho sexuálních útoků.

"Chytil mě za obě ruce, přitiskl mě ke zdi a stáhl mi silonky. Potom si rozepnul kalhoty a zpoloviny či zcela do mě vstoupil," vypověděla novinářka. Následně se jí prý podařilo útočníkovi vytrhnout a z kabinky utéci.

Americký prezident v dlouhém prohlášení zmíněná obvinění v pátek kategoricky odmítl. Prohlásil, že se "s touto osobou nikdy v životě nesetkal". Carrollová se podle něj "snaží prodat svou novou knihu, což naznačuje její motivaci".

Šéf Bílého domu rovněž zdůraznil, že neexistují žádné fotografie, videonahrávky ani zprávy o incidentu. "Rád bych poděkoval obchodnímu domu Bergdorf Goodman za potvrzení, že nemají videozáznam žádného takového incidentu, protože se nikdy nestal," napsal.

Republikán Trump, který tento týden zahájil svou kampaň před prezidentskými volbami chystanými na rok 2020, rovněž naznačil, že Carrollová či časopis New York Magazine mohou spolupracovat s Demokratickou stranou.

New York Magazine napsal, že dvě přítelkyně Carrollové - obě přední novinářky - potvrdily, že jim Carrollová o sexuálním útoku krátce po jeho uskutečnění řekla. Jedna z kamarádek prý opakovaně Carrollové zdůraznila, že byla znásilněna, a nabízela jí, že s ní půjde na policii. Carrollová se k tomu ale nakonec neodhodlala.

Dlouho údajně také neměla odvahu o napadení napsat, protože viděla, že ženy, které obvinily Trumpa ze sexuálních útoků, "byly terčem výhrůžek smrtí, byly propuštěny z práce a vláčeny bahnem". V článku uvedla Carrollová jména 15 žen, které veřejně Trumpa ze sexuálního obtěžování a útoků obvinily. Prezident ve všech případech obvinění popřel s tím, že tyto ženy lžou.