Jak Trump skládal vládu? Uniklé dokumenty odhalily šokující informace

Informuje o tom zpravodajský web Axios, který získal téměř stovku dokumentů obsahujících posudky desítek kandidátů, z nichž mnozí v Trumpově administrativě pracovali nebo stále pracují.

"Tato masivní sbírka a příběh v pozadí jejího obsahu vnášejí světlo do ledabylého způsobu, jakým prezident Trump zaplnil svůj kabinet a svou administrativu, čímž předznamenal budoucí skandály, které jeho vládu postihly," uvádí Axios.

