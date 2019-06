Revolta proti homofobnímu prezidentovi. Na Gay Pride v Sao Paulu dorazily statisíce lidí

Davy lidí zaplnily Avenida Paulista, což je jedna z hlavních obchodních tříd Sao Paula. O zábavu se během Gay Pride staralo 19 pohyblivých jevišť a známí brazilští umělci. Účastníci společně ulicí pronesli obří duhovou vlajku a vyslechli si projevy aktivistů, kteří nabádali k odporu vůči aktuální vlně konzervativní politiky v zemi.

zdroj: YouTube

"Po tom všem, čím jsme si prošli během voleb, je tohle jeden z nejdůležitějších pochodů hrdosti. Ukazujeme, že jsme tady, budeme tady nadále existovat a vzdorovat," citovala AP jednoho z organizátorů akce Diega dos Santose Oliveiru.

Někteří pochodující dokonce nesli transparenty vyzývající prezidenta Bolsonara k rezignaci. Bývalý armádní kapitán a nyní krajně pravicový politik je známý svými slovními výpady vůči homosexuálům. V minulosti se například označil za "hrdého homofoba" nebo řekl, že by byl radši, aby byl jeho syn mrtvý, než aby byl homosexuál.

"Přišla jsem, abych bojovala proti homofobii a neúctě," řekla agentuře AFP 31letá Monique Barberová, která se svěřila, že se přímo při začátku pochodu stala terčem slovního útoku. "Máme homofobního prezidenta a vidíme, jak se věci zhoršují. Jen si to vemte, stát se terčem útoku na samotném pochodu LGBT," dodala.

AP uvádí, že ačkoli Sao Paulo hostí jeden z největších pochodů Gay Pride a Rio de Janeiro je zase oblíbeným dovolenkovým cílem homosexuálů, představitelé sexuálních menšin jsou v Brazílii často oběťmi násilí.

"Podle aktivistické skupiny Grupo Gay Bahia bylo od ledna do 15. května 141 členů komunity LGBT zabito při homofobních útocích nebo spáchalo sebevraždu. To je v průměru jedna smrt na 23 hodin. Mnozí aktivisté mají za to, že Bolsonarova rétorika násilí vůči LGBT lidem podněcuje a legitimizuje," píše AP.