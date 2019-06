Humanista Trump? Historik promluvil o pravých důvodech zastavení útoku na Írán

Pravá motivace

"Minulou noc jsme měli nataženou spoušť a nabito k odvetě třemi různými způsoby, když jsem se zeptal, kolik (lidí) zemře. '150 lidí, pane,' zněla generálova odpověď. 10 minut před útokem jsem ho zastavil...to není přiměřené za sestřelení bezpilotního dronu," cituje Boot páteční tweet šéfa Bílého domu. Odkazuje přitom na zprávy listů Washington Post a New York Times, podle kterých Pentagon v rámci standardní praxe dodal odhady počtu obětí již ve čtvrtek ráno spolu s možnostmi útoku na Írán.

Navíc, 150 mrtvých bylo nejhorším scénářem, pokud by americké bomby a rakety zasáhly příslušné íránské cíle - radary a raketové baterie - přes den, konstatuje komentátor. Připomíná, že Trump však původně schválil útok v noci, aby ztráty na životech minimalizoval a oba deníky uvádějí, že Trump neodvolal úder 10 minut, ale zhruba dvě hodiny předem.

Může se zdát, že jde o bezvýznamné lži, ale podle Boota vypovídají mnohé, jelikož se dotýkají prezidentovy motivace. "Trump chtěl, aby si svět myslel, že odvolal nálety protože je humanista a nikoliv 'válečný štváč'," píše historik. Zdůrazňuje, že důkazy ale naznačují, že Trump byl ve skutečnosti motivován rozhovory s lidmi jako moderátor televize Fox News Tucker Carlson, který mu údajně řekl, že jestřábům, kteří burcují k odvetě vůči Íránu, neleží na srdci to nejlepší pro prezidenta, a pokud by došlo k válce s Íránem, může se rozloučit se svým znovuzvolením.

Trump tedy odmítl smáčknout spoušť nikoliv kvůli novým informacím, ale protože se zalekl, konstatuje odborník. Situace podle něj připomíná neschopnost předchozího amerického prezidenta Baracka Obamy dostát svým hrozbám v roce 2013, kdy syrský autoritář Bašár Asad nasadil chemické zbraně.

Současný prezident tehdy tweetoval, že prohlášení o "nepřekročitelných liniích" je pro Obamu "katastrofou", ale jeho vlastní váhání a manévrování okolo Íránu není jiné, kritizuje expert. Deklaruje, že jde o typické jednání Trumpa, který řve jako tygr, ale většinou se chová jako vystrašená kočka.

Twitterový tygr Trump

Trump opakovaně totiž vyhrožoval uzavřením hranice s Mexikem či uvalením drtivých cel, pokud neskončí nelegální migrace, ale nikdy svým slovům nedostál, připomíná Boot. Dodává, že prezident také minulý týden na Twitteru avizoval brzké zahájení procesu vyhoštění milionů nelegálních přistěhovalců, ale o pár dní později chystané razie odvolal a navíc přiznal, že se neměly týkat milionů, ale zhruba dvou tisíc rodin.

V roce 2017 pak Trump hrozil sesláním "ohně a zloby" na Severní Koreu, ale od té doby se rozplývá nad "krásnými" dopisy od Kim Čong-una a vyznává se z "lásky" k tomuto severokorejskému tyranovi, jehož jaderný program pokračuje plnou rychlostí kupředu, poukazuje historik. Tvrdí, že podobných příkladů je bezpočet a závěr je jasný: "Trump je twitterový tygr, jehož hrozby nelze brát vážně." Sám prezidenta již dříve označil za "mistra prázdných hrozeb, papeže porušených slibů a naparujícího se, blufujícího barda".

Šéf Bílého domu se tím dostává do nebezpečné pozice, soudí historik. Připomíná, že Trumpův poradce pro národní bezpečnost John Bolton v neděli varoval, aby Írán a další nepřátelé nebrali americkou rozvahu a opatrnost za slabost, ale zdůrazňuje, že v tomto případě jde spíše o chaos a nepřátelům je vysílán signál o Trumpově slabosti, které se například již vysmívá ruská televize.

"Nechápejte mě špatně, netvrdím, že Trump měl na Írán zaútočit. Navrhovaný úder by byl více než zbytečný," pokračuje historik. Připomíná, že jeho rozsah byl tak malý, že by naznačil spíše nerozhodnost a slabost, ale zároveň dost velký na to, aby rozpoutal eskalaci v duchu oko za oko vedoucí k mnohem většímu nepřátelství a potenciální válce, která by byla "matkou všeho bahna".

Pokud Trump neměl v úmyslu na Írán zaútočit, neměl se vydat cestou vypovězení dohody o íránském jaderném programu a uvalení sankcí, které zatlačily Teherán do kouta a zvýšil pravděpodobnost konfliktu, konstatuje odborník. Dodává, že v takovém případě se prezident neměl držet svých poradců, především Boltona, které označuje za "nechutné", protože chtějí vehnat USA do války, a neměl vysílat krvelačné hrozby typu: "Jestli chce Írán bojovat, bude to oficiální konec Íránu. Už nikdy nevyhrožujte Spojeným státům!"

Prezident by měl buď dostát hrozbám, nebo mlčet, nabádá Boot. Obává se však, že neučiní ani jedno a bude si nadále pouštět pusu na špacír - přesněji na Twitteru -, aniž by svá slova naplnil, což je nejhorší ze všech možností.