Napětí v Hormuzském průlivu trvá. Trump vyzval státy, aby chránily své lodě

Hormuzský průliv je klíčovou dopravní cestou, po níž se přepravuje pětina ropy vytěžené ve světě. Nedávno tu došlo k útoku na dva ropné tankery, z něhož Bílý dům obviňuje Írán. Minulý týden nad průlivem íránská armáda sestřelila americký dron. Ozbrojenou odvetu Trump údajně kvůli neúměrným lidským obětem zastavil těsně před útokem.

"Čína dostává přes průliv 91 procent své ropy, Japonsko 62 procent a mnohé další země jsou na tom stejně. Tak proč chráníme tuto dopravní cestu pro ostatní státy (mnoho let) s nulovou kompenzací," napsal prezident. "Všechny tyto státy by měly chránit své lodi na této cestě, která byla vždycky nebezpečná," dodal.

China gets 91% of its Oil from the Straight, Japan 62%, & many other countries likewise. So why are we protecting the shipping lanes for other countries (many years) for zero compensation. All of these countries should be protecting their own ships on what has always been....