Trump na roztrhání. Během summitu G20 se sejde s lídry nejméně osmi zemí

Trump již před týdnem oznámil, že se na G20 sejde s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Podle zmíněného zdroje Reuters se šéf Bílého domu setká také s ruským kolegou Vladimirem Putinem, se saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem, tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem, německou kancléřkou Angelou Merkelovou, indickým premiérem Naréndrou Módím, australským ministerským předsedou Scottem Morrisonem a japonským premiérem Šinzóem Abem.

Americký činitel nevyloučil, že budou oznámeny i další bilaterální schůzky. Podrobnosti o časovém harmonogramu těchto jednání nesdělil, neboť Trumpův program ještě není dokončen. Uvedl nicméně, že schůzka s čínským prezidentem je předpokládána na sobotu, tedy na závěr druhého dne summitu.

Summit G20 se uskuteční v Ósace 28. až 29. června. Skupinu G20 tvoří Argentina, Austrálie, Brazílie, Británie, Čína, Francie, Indie, Indonésie, Itálie, Japonsko, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Kanada, Mexiko, Německo, Rusko, Saúdská Arábie, Turecko, USA a jako samostatný dvacátý člen Evropská unie.

