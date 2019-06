Ve Venezuele přistálo ruské armádní letadlo, prý jen kvůli údržbě

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do venezuelské metropole Caracasu v pondělí přiletělo další ruské vojenské letadlo. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov agentuře Interfax sdělil, že to je kvůli údržbě ruského vojenského vybavení, které se v zemi nachází. Podobný přílet dvou ruských armádních strojů do Venezuely před třemi měsíci způsobil diplomatickou roztržku mezi Moskvou a Washingtonem. USA zatím pondělní přílet ruského letadla nekomentovaly.