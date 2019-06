USA přesouvají děti migrantů z "děsivých cel". Neměly v nich jídlo ani hygienické potřeby

Americké ministerstvo zdravotnictví v reakci na zprávy oznámilo, že k dnešnímu dni bude ze stanice v obci Clint 249 dětí přesunuto do detenčních center spravovaných tímto resortem. Další mají putovat do stanového tábora koncipovaného pro pobyt rodin. V nevyhovujících podmínkách bylo předtím v Clintu přes 300 nezletilých migrantů. V pondělí jich tam podle informací agentury Reuters zůstávalo 30.

O alarmující situaci dětských migrantů informovala minulý týden agentura AP s odvoláním na skupinu právníků, kteří zařízení u El Pasa navštívili. AP vylíčili, že dětem na stanici pohraniční stráže chybělo jídlo, čisté oblečení nebo kartáčky na zuby a mýdlo. Mnohé z nich podle právníků uvedly, že na hranici USA s Mexikem dorazily bez doprovodu, některé ale byly po vstupu do USA odděleny od rodičů či dospělých pečovatelů.

"Za 22 let, co navštěvuji děti ve vazbě, jsem nikdy neslyšela o podobné míře krutosti," řekla o podmínkách v Clintu Holly Cooperová z centra imigračního práva při Kalifornské univerzitě. Další z osob, které místo navštívily, řekla webu BBC, že děti byly "zamčené v děsivých celách s otevřeným záchodem uprostřed místnosti", v níž také jedly a spaly.

Podle AP byly některé děti u pohraničníků tři týdny. "Nikdo se o ně nestaral... mají tam vši, mají chřipku," řekl BBC po návštěvě profesor Warren Binford z oregonské Williametteské univerzity. O ty nejmenší se podle něj staraly starší děti. Zástupkyně vlády se přitom minulý týden snažila přesvědčit federální soud, že podmínky splňovaly zákonný požadavek na "bezpečné a sanitární" prostředí.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Evelyn Staufferová řekla, že zařízení v Clintu nebylo navrženo pro péči o děti. "Tohle je přímý výsledek bezprecedentního počtu přicházejících dětí," uvedla. Ministerstvo zdravotnictví podle ní jen v květnu převzalo od ministerstva pro vnitřní bezpečnost skoro 10.000 dětí.

Pohraniční stráž podmínky, ve kterých děti držela, blíže nekomentovala, jen uvedla, že se snaží poskytovat nejlepší možnou péči se svými "omezenými prostředky".

