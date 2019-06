Jaký je hlavní cíl nového šéfa Pentagonu? Odvrácení konfliktu s Íránem

Esper spojence ujistí, že Washington si válku s Íránem nepřeje. "Musíme tuto otázku internacionalizovat a přesvědčit naše spojence, aby s námi přinutili Írán vrátit se k jednacímu stolu," prohlásil.

Plán vytvoření spojenecké koalice k ochraně námořní dopravy v Perském zálivu, který se připravuje ve Washingtonu, je podle Espera teprve v začátcích. Ministr nepotvrdil, že by USA poskytly k takové operaci většinu lodí. "Nikdo v této chvíli nepočítá lodě ani neuvažuje o skladbě flotily," konstatoval.

Od spojenců bude Esper žádat, aby "vyjádřili znepokojení a rozhořčení nad aktivitami Íránu v regionu". Byl by to prý dobrý první krok. "Druhým by byla podpora veškerých aktivit, kde bychom o ni stáli, a rovněž odstrašení (Íránu) a demonstrace rozhodné vůle," prohlásil úřadující šéf Pentagonu.