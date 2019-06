Vyšetřovatel Mueller bude vypovídat v Kongresu. Zavaří Trumpovi?

"S radostí oznamuji, že zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller bude na základě dnešního předvolání veřejně svědčit před právním výborem a výborem pro zpravodajské služby Sněmovny reprezentantů 17. července," napsal na twitteru předseda právního výboru Jerrold Nadler.

I am pleased to announce that @HouseJudiciary and House Intel will have Special Counsel Robert Mueller testify in open session on July 17, pursuant to a subpoena issued this evening. https://t.co/wR0CEVqpJC



We look forward to having Mr. Mueller testify, as do all Americans. pic.twitter.com/UEKihMEYXI