Vytlučou v USA klín klínem? Problémy s drogami marihuanou vyřeší je těžko, píše známý list

Známý list The Economist informoval o kampani probíhající ve Washingtonu D. C. Součástí kampaně za prospěšnost marihuany jsou i plakáty na nichž se píše: „Marihuana snižuje úmrtnost na předávkování o 25 procent.“

Jenže podle amerického listu se jedná o pravdu, která je příliš dobrá na to, aby se jednalo o realitu. Odpověď je nejjednodušší. Tvrzení se zakládá na pochybných informacích. Komisař pro zdravotní záležitost New Yorku doporučil podání lékařské marihuany těžce drogově závislým. Podobné kroky podniká i stát Illinois, bohužel však chybí důkazy, které by takováto opatření podporovaly.

Zdravotnická politika propagující marihuanu se opírá o zjištění studie publikované v časopisu JAMA Internal Medicine. Podle jejího autora mezi lety 1999 a 2010 klesla úmrtnost na předávkování o 24,8 % v místech, kde byla zmírněna restrikce marihuany.

Je důvodné se však domnívat, že šlo o pouhou korelaci nikoliv přímou kauzalitu mezi oběma jevy.

Studie Stanfordské univerzity poukázala na chybu jednoduchým prodloužením doby sledování do roku 2017. Tehdy totiž začala kulminovat krize s předávkováním, kdy začal prudce stoupat počet úmrtí.

Pokud se tedy měří počet úmrtí v důsledku předávkování mezi lety 1999 až 2017 (nikoliv 1999-2010, jak se pokoušela původní studie) ukazuje se nárůst úmrtí o 23 %.

Celá kampaň propagující marihuanu je tak založena na zcela mylné interpretaci jednoho výzkumu.