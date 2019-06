Boj o Bílý dům: První debatu demokratů ovládla Warrenová, Trump reagoval jediným slovem

Nutnost dvou úvodních debat si vynutil nebývale velký počet uchazečů o demokratickou nominaci, kterých je nyní pětadvacet. Pět z nich se v debatách nepředstaví, protože nesplnili přísná kritéria výběru, zejména vyšší procento preferencí v průzkumech veřejného mínění.

Při první besedě ve středu dominoval hlas massachusettské senátorky Elizabeth Warrenové, která požadovala "strukturální změny" americké ekonomiky a systém veřejného zdravotního pojištění bez účasti privátního sektoru. "Pro koho nynější ekonomika pracuje? Prospívá neustále se tenčící horní vrstvě společnosti. Je to prostě a jednoduše korupce. Musíme učinit strukturální směny," řekla Warrenová.

The economy is doing great for a thinner and thinner slice at the top. It’s time to build an economy that works for all of us. And I’ve got plans for that. #DemDebate pic.twitter.com/8oBa9a4TmB