Maduro oznámil zmaření puče "fašistické bandy", Guaidó jeho tvrzení popřel

"Odhalili jsme a zmařili plány fašistické bandy teroristů, kteří plánovali převrat proti venezuelské společnosti a venezuelské demokracii," prohlásil ve středu Maduro. "Byli dopadeni, jsou za mřížemi a byly shromážděny jasné důkazy (o vině) těchto zločinců a fašistů," konstatoval.

Ministr Madurovy vlády Jorge Rodríguez ve středu oznámil, že kvůli pokusu o puč, který se údajně odehrál v noci z předchozí neděle na pondělí, bylo zatčeno několik vojáků, včetně poručíka Carlose Saavedry.

Opozice už v úterý oznámila, že Madurův režim v pátek zatkl několik důstojníků, včetně jednoho generála. Guaidó neuvedl důvod jejich zatčení, ale označil to za důkaz toho, že "jsou důstojníci, kteří se chtějí postavit na stranu ústavy". Opozice viní Madura z uzurpování moci, protože jeho nový mandát, zahájený v lednu, vzešel z nesvobodných voleb.

"Dokdy, Iváne Duque? Už přestaň plánovat převraty a vraždy prezidentů, přestaň chránit vrahy a teroristy," prohlásil ve středu ministr Rodríguez na adresu kolumbijského prezidenta. "Dokdy Sebastiáne Piňero? Dokdy Johne Boltone? Nechte naši vlast na pokoji," vzkázal Rodríguez prezidentovi Chile a poradci amerického prezidenta.

Chile, Kolumbie a USA v posledních měsících nejvýrazněji podporují Guaidóa a venezuelskou opozici. Puč měl podle Madura začít útokem na sídlo tajné služby Sebin, po němž měl být osvobozen exministr obrany Raúl Baduel, dlouholetý slavný disident a respektovaný bývalý důstojník.

Podle Guaidóa si Maduro přípravu převratu vymyslel. Kritici prezidenta tvrdí, že historky o pučistech jsou založené na vynucených svědectvích a mají v zemi vyvolat atmosféru ohrožení. Maduro opozici z plánování puče a pokusu ho zabít obvinil v minulosti už vícekrát.

En los últimos seis años, el PIB de Venezuela se ha contraído 60%. En este contexto, nuestros productores, industriales y empresarios trabajan por nuestro país. Por eso, creemos profundamente en la capacidad que tenemos de reconstruirnos y alcanzar la excelencia como sociedad. pic.twitter.com/E0SzgYYnQF — Juan Guaidó (@jguaido) 26. června 2019

Převzetí moci v zemi nicméně opozice letos plánovala, snažila se na něm ale dohodnout s některými představiteli Madurova režimu. Tehdejší šéf tajné služby Ricardo Figuera, který utekl do USA, tento týden deníku The Washington Post řekl, že opozice měla dohodu s ministrem obrany Vladimirem Padrinem a šéfem nejvyššího soudu Maikelem Morenem o odstranění Madura. Mělo se tak stát 1. května, ale Moreno a Maduro si to na poslední chvíli rozmysleli a opozici nepodpořili.

Guaidó se už několik měsíců snaží přimět armádu, aby se postavila na stranu opozice. Madurův režim ale drží armádu na své straně represemi, řadu armádních důstojníků si v minulosti naklonil ekonomickými výhodami. Podle opozice je za mřížemi na 200 vojáků, včetně důstojníků. Mnozí uprchli ze země a podpořili Guaidóa, například jen od února uteklo přes 1000 vojáků do Kolumbie.