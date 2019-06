Fotka utonulého migranta a jeho dcery dojala i Trumpa. Je za to odpovědný?

Óscar Alberto Martínez dorazil k hranicím USA a Mexikem, aby zjistil, že před ním je dlouhá linie dalších lidí. Frustrovaný muž se rozhodl nečekat a překročit hraniční řeku Rio Grande.

Podařilo se mu na druhý břeh přenést jeho 24měsíční dceru, Angie Valeriu. Když se však vracel pro svou manželku, malá Valerie se vrhla za svým otcem. Óscar ji stihl zachytit, avšak odnesl je proud.

Kritika Trumpovy migrační politiky

Fotka, na které leží mrtvá dvojice na břehu, obletěla celý svět a stala se novým symbolem úskalí, se kterými se migranti potýkají. V USA vyvolala opětovně horlivou debatu, zda opatření amerického prezidenta Donalda Trumpa, které vedly k prodloužení čekacích dob na hranicích USA s Mexikem, jsou správná.

Proti Trumpovi se např. vymezila Unie federálních azylových úředníků, podle které došlo k „opuštění naší tradice poskytování bezpečného útočiště pro perzekuované.“ Unie, která čítá 2 500 úředníků ministerstva vnitra, tvrdí, že Trumpova administrativa svými kroky ohrožuje migranty a vystavuje je riziku perzekucí, kterým čelili v jejich domovské zemi, či sexuálního násilí, uvádí list New York Times.

Samotný Trump k fotce uvedl, že „to nenávidí“ a že Óscar „byl zřejmě skvělý chlap“. Rychle ale přisoudil vinu Demokratické straně s tím, že nezměnila imigrační politiku, která povzbuzuje migranty, aby se vydali na cestu, uvádí server Voice of America.

Trumpova administrativa zavedla pravidlo, které limituje počet lidí, kteří mohou za den požádat o azyl, zatímco čekají v Mexiku, než se rozhodne o jejich případech. Toto opatření výrazně prodloužilo dobu čekání na hranicích. Mnozí migranti tak raději překračují hranice nelegálně, aby byli chyceni stráží a mohli jí rovnou přednést svůj požadavek.

Óscar se svou rodinou byl jedním z nich. V dubnu odešel z El Salvadoru s cílem si najít novou práci v USA a koupit si dům. Jeho matka nechtěla, aby odešel. „Měla jsem pocit, byla to taková ošklivá předtucha. Jako matka jsem cítila, že se něco může stát,“ řekla agentuře Reuters.

Oscar Alberto Martínez Ramírez and daughter, Valeria, drowned while attempting to seek asylum in the U.S.



The images highlight the perils facing migrants who attempt to cross the Mexican border pic.twitter.com/gEpo50CCML