Řešení venezuelské krize? Maduro ohlásil pozitivní zprávy, opozice to vidí jinak

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Rozhovory mezi venezuelskou vládou a opozicí v Norsku mají v budoucnu pokračovat. V televizním vystoupení to ve čtvrtek uvedl venezuelský prezident Nicolás Maduro, nenaznačil však kdy a o čem přesně by se mělo jednat, napsala agentura AFP. Ve středu přitom Maduro oznámil, že tajná služba zabránila dalšímu pokusu o puč, za kterým podle něj stála právě opozice. Její lídr Juan Guaidó to však popřel.