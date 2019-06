Zemřel policista bojující za oběti 11. září. Toxické látky ze zřícených "dvojčat" mu způsobily rakovinu

Luis Alvarez onemocněl poté, co zasahoval v troskách Světového obchodního centra a byl vystaven škodlivým látkám.

Ještě 11. června po boku amerického komika Jona Stewarta vystoupil před zákonodárci na podporu zákona, jenž by prodloužil financování lékařské péče o policisty, záchranáře a hasiče, kteří zasahovali po teroristických útocích na takzvaná dvojčata. Za svůj projev si vysloužil ovace vestoje.

O týden později Alvarez na facebooku napsal, že je v hospici, jelikož mu selhávají játra. "Stále jsem tu, stále dýchám, stále bojuji," doplnil.

Šéf detektivů newyorské policie Dermot F. Shea na twitteru napsal, že Alvarez byl "inspirací, bojovníkem a přítelem".

He exemplified the NYPD motto, “Fidelis Ad Mortem” or “Faithful Unto Death.” Detective Lou Alvarez has lost his battle with 9/11-related cancer. An inspiration, a warrior, a friend—we will carry his sword. https://t.co/utRphj7owx