Pouliční bitka v Portlandu: "Hrdí hoši" se střetli s antifašisty, několik zraněných

Úřadům Portlandu byly před víkendem nahlášeny nejméně tři manifestace. Dvě z nich pořádaly krajně pravicové skupiny včetně takzvaných Proud Boys (v překladu "hrdí hoši"). Protidemonstrace se účastnili členové antifašistických skupin.

Potyčky vypukly, když se znesvářené tábory setkaly, napsal deník The Oregonian, jehož reportér zachytil události v sérii videí přidaných na twitter.

First skirmish I’ve seen. Didn’t see how this started, but @MrAndyNgo got roughed up. pic.twitter.com/hDkfQchRhG