Imigrační centra v Texasu praskají ve švech, zkolaboval a zemřel další uprchlík

Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) v prohlášení uvedl, že příčina smrti Salvadorce není známá. Podle informací AP byl ve středisku pro příjem imigrantů v McAllenu asi týden a měl jisté zdravotní problémy. Absolvoval prý kontrolu u doktora.

The men and women of CBP are saddened by the unfortunate death of a 43-year-old man from El Salvador who was rushed to the hospital after falling into medical distress. Our condolences are with his family. Full statement: https://t.co/l9r4PHZTO8