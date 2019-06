Jen si přijel pro fotku, oslabil USA. Demokraté tepou Trumpa za divadlo s Kimem

Trump se dnes v demilitarizované zóně na hranicích Severní a Jižní Koreje setkal s Kim Čong-unem a jako první americký prezident dokonce nakrátko vstoupil na území komunistické KLDR. Při 50minutovém rozhovoru se oba vůdci shodli na obnovení rozhovorů o jaderném odzbrojení KLDR.

Šéf Bílého domu si vysloužil za svůj krok pochvalu například od jihokorejského prezidenta Mun Če-ina či papeže Františka, v demokratickém táboře ve Spojených státech se ale na hlavu prezidenta snesla kritika.

"Náš prezident by neměl plýtvat americkým vlivem na fototermíny a výměnu milostných dopisů s bezohledným diktátorem," kritizovala dnes Trumpa na twitteru uchazečka o demokratickou nominaci do prezidentského klání v příštím roce, senátorka Elizabeth Warrenová.

Our President shouldn’t be squandering American influence on photo ops and exchanging love letters with a ruthless dictator. Instead, we should be dealing with North Korea through principled diplomacy that promotes US security, defends our allies, and upholds human rights. https://t.co/9ROpNfjYbY