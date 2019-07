Revoluce v Mexiku? Prezident chce rozpustit armádu

"Kdyby to bylo na mě, zbavil bych se armády a změnil ji na národní gardu, Mexiko bych prohlásil za pacifistickou zemi, která armádu nepotřebuje, a obrana země, pokud by to bylo nutné, by byla úkolem všech," citoval Reuters levicového prezidenta Mexika. Ten dodal, že si je vědom, že takovýto krok by byl velmi obtížný. "Nemohu to udělat, protože je proti tomu odpor. Je rozdíl mezi tím, co je žádoucí a co je možné," uvedl.

Vytvoření gardy na návrh Obradora schválil mexický parlament letos v březnu. Její jádro tvoří příslušníci vojenské a federální policie a do roku 2023 by měla mít 150.000 členů.

O tom, že nový mexický prezident přistupuje k armádě jinak než jeho předchůdci, svědčí i to, že po svém prosincovém nástupu do funkce se rozhodl zapojovat vojáky více do ochrany pořádku a zákona. Předchozí vlády sice armádu nasazovaly do boje s vlivnými drogovými kartely, ale nyní se pozemní a námořní jednotky podílejí například i na ochraně potrubí a rafinerií v rámci tažení proti organizovaným krádežím pohonných hmot. Kritici tvrdí, že vojáci nejsou cvičeni na práci obvykle vykonávanou policisty, což podle nich může vést k vyššímu počtu civilních obětí.

Vzdát se armády se dosud rozhodlo jen několik zemí, mimo jiné Kostarika či Panama. V Evropě neudržují pravidelné vojsko například Island, Lichtenštejnsko nebo Monako.