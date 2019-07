Svět se kvůli tomuto videu směje Ivance Trumpové.

Snímky utahující si z dcery amerického prezidenta začali lidé přidávat na twitter s hashtagem #unwantedivanka (#nechtěnáivanka). K vytvoření fotomontáží předtím uživatele vyzvala americká novinářka Erin Ryanová, když napsala "prosím udělejte někdo fotokoláže Ivanky, té nezvané vtíravky", a doplnila řadu návrhů.

Na jednom snímku Trumpová drží mikrofon a sedí vedle někdejšího britského premiéra Winstona Churchilla, amerického prezidenta Franklina D. Roosevelta a sovětského vůdce Josifa Vissarionoviče Stalina na Jaltské konferenci ke konci druhé světové války.

Trapný moment na summitu G20 (0:20) | zdroj: YouTube

Na další fotografii pokládá ruku na záda amerického černošského pastora a bojovníka za rasovou rovnoprávnost Martina Luthera Kinga před davem ve Washingtonu, na dalších se účastní vylodění v Normandii, sedí mezi vůdci Sovětského svazu a Spojených států Michailem Gorbačovem a Ronaldem Reaganem, stojí na pódiu se skupinou Beatles či je ukrižovaná vedle Ježíše.

Prezident Trump svou dceru Ivanku jmenoval v roce 2017 do svého týmu, což zvedlo mnohá obočí, jelikož nemá kvalifikace, které se očekávají u poradkyně prezidenta. V dubnu Trump oznámil, že zvažoval navrhnout Ivanku do vedení Světové banky a poznamenal, že by byla skvělou vyslankyní při OSN. "Je to přirozená diplomatka," řekl Trump. "Byla by například skvělá v OSN," dodal.