Maduro vyvražďuje opozici? Expolitici vyzvali k ráznému kroku vůči diktatuře ve Venezuele

"Vyzýváme k okamžité a konkrétní akci vlády i Mezinárodní trestní soud, komisařku OSN pro lidská práva i meziamerický soud pro lidská práva," uvádí se v prohlášení, o němž informovala agentura EFE. Mezi autory výzvy jsou mimo jiné expremiéři Španělska José María Aznar a Felipe González, kolumbijští exprezidenti Andrés Pastrana, Álvaro Uribe a César Gaviria, bývalí prezidenti Mexika Felipe Calderón a Vicente Fox či několik exprezidentů Kostariky.

Čtyřiadvacet politiků v prohlášení také připomnělo, že Acostova smrt není prvním nevyjasněným úmrtím zadržených ve Venezuele. Jako příklad uvedli opozičního radního Fernanda Albána, který zemřel loni v říjnu v sídle tajné služby, když byl zatčen za údajný pokus o atentát na Madura. Podle prokuratury Albán spáchal sebevraždu.

I kapitán námořnictva Acosta byl předminulý týden zatčen kvůli tomu, že údajně plánoval svržení Madurovy vlády. Zadržen byl s dalšími šesti lidmi, o nichž doteď jejich rodiny nic nevědí. Acosta zemřel v sobotu. Podle jeho advokátky byl v pátek převezen k soudu se známkami mučení.

"Přivezli ho na invalidním vozíku, nemohl chodit ani mluvit, na rukách i v obličeji měl pohmožděniny i stopy krve," popsala advokátka Ana Leonor Acostaová z nevládní organizace za demokracii a lidská práva. Oficiální zpráva přitom podle ní uvedla, že k soudu "přišel" a jeho zdravotní stav byl "výborný".

K nezávislému vyšetření Acostovy smrti vyzvala už v pondělí vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová. Venezuelská vláda vyjádřila soustrast Acostově rodině za "politováníhodné" úmrtí a v pondělí prokuratura zatkla dva členy národní gardy jako podezřelé viníky.

"Nejde o obyčejnou vraždu, ale o systematické porušování lidských práv," řekla deníku El Nacional advokátka Acostovy rodiny. Deník uvedl několik podle něj podobných a nevyjasněných případů - v březnu 2015 zemřel v cele vojenský pilot Rodolfo González, podle úřadů se oběsil, a v září 2017 zemřel údajně na mozkovou mrtvici zadržený radní Carlos Andrés García.

