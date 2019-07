Přelety bombardérů a největší ohňostroj všech dob? Trump zneužije Den nezávislosti pro kampaň, tvrdí kritici

Trump podle amerických médií dlouho toužil uspořádat ve Washingtonu vojenskou přehlídku, v plánu byla na loňský 10. listopad u příležitosti Dne veteránů. Nakonec ale byla odložena poté, co odhady na její zorganizování činily až 90 milionů dolarů (dvě miliardy korun).

Tento týden bude mít prezident příležitost uspořádat přehlídku americké vojenské moci, čehož chce očividně využít. Kolik oslavy budou stát, oznámeno nebylo, což demokratičtí senátoři kritizují.

Zatímco američtí prezidenti se tradičně drželi během Dne nezávislosti v ústraní, neboť svátek je vnímán jako nepolitická akce, Trump chce stát v centru dění. Během vojenské pocty Americe, jejíž součástí budou vojenské kapely, přelety akrobatické letky Blue Angels amerického námořnictva či prezidentského speciálu Air Force One, vystoupí Trump s projevem.

Demokraté v Kongresu kvůli tomu vyslovili obavy, zda se Trump nechystá z oslav učinit předvolební mítink na účet daňových poplatníků. "To je naprosto směšné. Bude to o poctě Americe. Prezident nebude politický," uvedl dnes mluvčí Bílého domu Hogan Gidley v rozhovoru s televizí Fox News.

Trump dnes mezitím na twitteru napsal, že Pentagon a američtí vojenští velitelé se nemohou dočkat, až veřejnosti 4. července předvedou nejsilnější a nejmodernější armádu světa. "Úžasné přelety a vůbec největší ohňostroj!" dodal v tweetu prezident o chystaných akcích, jejichž součástí budou přelety stíhaček F-35 a F-22 či bombardérů B-2.

Big 4th of July in D.C. “Salute to America.” The Pentagon & our great Military Leaders are thrilled to be doing this & showing to the American people, among other things, the strongest and most advanced Military anywhere in the World. Incredible Flyovers & biggest ever Fireworks!