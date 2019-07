Kalifornie ochraňuje afro či dredy. Jako první stát USA přijala zákon o účesech černochů

Nový zákon, který vstoupí v platnost na začátku příštího roku, výslovně zmiňuje v souvislosti s účesy rasovou diskriminaci a má sloužit především k ochraně černochů. Normu předložila členka kalifornského senátu z Demokratické strany Holly Mitchellová, černoška, která sama nosí na hlavě copánky. Zákon stanoví, že určité účesy jsou typické pro Afroameričany, a podléhají proto ochraně proti rasové diskriminaci.

Podle Mitchellové se ve Spojených státech dlouho považovaly za "profesionální účes" ty úpravy vlasů, které jsou typické pro potomky Evropanů, kteří mají rovné vlasy. Černoši si tak často museli vlasy uměle narovnávat.

California's strength is in its diversity. No one should be discriminated against at work or school for their natural hair or hair styles. I'm proud to have authored the C.R.O.W.N. Act and to share that today it has become the first anti-discrimination law of its kind in the U.S. pic.twitter.com/fOZjHWZYKp