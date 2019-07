V USA zastavili stíhání ženy, která potratila po střelbě. Kauza vyvolala nebývalý rozruch

Marshae Jonesová (28) se loni v prosinci dostala do konfliktu před obchodem v alabamském městě Pleasant Grove s o pět let mladší Ebony Jemisonovou, údajně kvůli otci dítěte, jež Jonesová čekala. Byla v pátém měsíci těhotenství. Hádka vyvrcholila, když Jemisonová na Jonesovou vystřelila a zasáhla ji do břicha. Těhotná byla odvezena do nemocnice, kde podstoupila operaci, plod se však lékařům zachránit nepodařilo.

Původně byla ze zabití obviněna střelkyně, později bylo ale obvinění staženo právě kvůli tomu, že spor vyvolala Jonesová. Policii ji zadržela minulý týden.

Alabamská státní zástupkyně Lynneice Washingtonová ale ve středu oznámila, že trestní stíhání zastavila. "Došla jsem k závěru, že není v nejlepším zájmu spravedlnosti pokračovat ve stíhání paní Jonesové," uvedla. "V tomto smutném martyriu nejsou vítězové, ani poražení," dodala.

Alabama je jedním z téměř čtyř desítek amerických států, kde jsou plody považovány za oběti násilných činů spáchaných na těhotných. Americká unie občanských práv (ACLU) nedávno zažalovala Alabamu za to, že pod hrozbou trestu až 99 let vězení zakázala provádět prakticky všechny interrupce.

Případ Marshae Jonesové vyvolal ve Spojených státech pobouření. Organizace hájící práva žen uvedly, že její obvinění je jen dalším pokusem o kriminalizaci žen v souvislosti s jejich těhotenstvím. Právníci upozorňovali, že by se v budoucnu mohlo stát, že ženy budou za ohrožení svého nenarozeného dítěte obviněny kvůli tomu, že řídily auto či si šly zaplavat do bazénu.