Trump zvažuje třaskavý dekret, ve sčítacím dotazníku má být sporná otázka

Citlivou otázku občanství, která byla do sčítání zařazena naposledy v roce 1950, mnozí v USA vnímají jako zásah do osobních práv, stejně jako dotazy na rasu nebo národnost. Kritici tvrdí, že miliony zejména hispánských přistěhovalců, kteří nejsou občany USA a nemají právo pobytu, se z tohoto důvodu sčítání vyhnou. Získané údaje tak budou nepřesné a početné menšiny dostanou z federálního rozpočtu méně peněz.

Na konci června Nejvyšší soud USA konstatoval, že Trumpova administrativa dostatečně nezdůvodnila, proč se zajímá o občanství dotazovaných. Trump následně naznačil, že by mohl sčítání odložit do doby, než Nejvyšší soud USA dostane další informace, aby mohl původní zamítavý verdikt přehodnotit.

Podle Axiosu nyní Trump zvažuje, že exekutivním nařízením přikáže spornou otázku do sčítání přidat. "Neušli jsme tak dlouhou cestu, abychom to jen tak vzdali," citoval Axios nejmenovaného vládního činitele. Podle serveru nyní právní tým prezidentské administrativy zvažuje různé možnosti, a to včetně zmíněného nařízení, což je obdoba prezidentského dekretu.

Axios poznamenal, že někteří představitelé administrativy mají pochybnosti, zda se nařízení podaří právně prosadit a zda jeho platnost soudy nezablokují. Někdejší federální soudce Michael Luttig, který má vazby na Trumpovu vládu, se domnívá, že pokud prezident exekutivní nařízení opře o své ústavní pravomoci, bude Nejvyšší soud USA s dekretem souhlasit.