Požár v Kentucky zničil devět milionů litrů bourbonu, alkohol stekl i do řeky a zbarvil ji

Plameny zachvátily skladiště ve městě Versailles v úterý pozdě večer, hasiči pak bojovali s požárem celou středu. Drew Chandler z místního krizového štábu uvedl, že požár mohl způsobit blesk.

Ve skladišti bylo 45.000 sudů, z nichž každý pojal 200 litrů bourbonu. Živel tak zničil na devět milionů litrů této populární lihoviny. Palírna v reakci na požár uvedla, že zásobování trhu ohroženo není a že uskladněný bourbon byl mladý. V Kentucky má společnost 126 skladů, kde bourbon zraje v 3,3 milionu sudů, uvedla agentura Reuters.

Just an absolutely insane sight from the @JimBeam fire today. Here’s hoping all is okay.#Bourbon #JimBeam pic.twitter.com/UUE5IB0rpI