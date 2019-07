USA se chystají postavit Hvězdu smrti? Nová orbitální stanice by měla být pro vojenské účely

Speciální sekce ministerstva obrany, The Defense Innovation Unit (DoD), která se zaměřuje na investice do technologických společností, které vytváří produkty pro potřeby americké armády, nabídla zainteresovaným subjektům, aby do 9. července nabídly „řešení…pro samostatnou a volně létající orbitální základnu.“

Platforma by měla být schopná podpořit experimenty s mikrogravitací, logistiku, nakládání, trénování a další funkce. Mělo by se tedy jednat o prototyp robotické, autonomní vesmírné stanice pro domácí experimentování.

Nicméně, plánovaný projekt počítá též s „budoucími žádoucími schopnostmi“, které by měly zahrnovat schopnost pojmout bezpilotní a plně obsazenou kosmickou loď a též možnost připravit ji pro lidskou posádku.

Kosmická smlouva (Smlouva o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles) z roku 1967 zaručuje svobodu mírového využívání vesmíru pro všechny. Z toho důvodu vylučuje vojenské operace a základny na nebeských tělesech jako je Měsíc nebo asteroidy. Čistě technicky však nebrání vojenské kosmické stanici, ať už obsazené či neobsazené, poukazuje Breaking Defense.

Ačkoliv je možné, že v budoucnu USA vytvoří monumentální vesmírnou stanici ne nepodobnou Hvězdě smrti z Hvězdných válek či orbitální stanici Deep Space Nine ze Star Treku, v současnosti jsou ambice mnohem skromnější. Plánovaná robotická stanice má mít menší plochu než vnitřek stanu. Stanice má mít vnitřní objem pouze jeden metr krychlový a nosnost 80 kg.

Pro ministerstvo obrany bude tedy sloužit především jako experimentální laboratoř, na které si budou moci vyzkoušet řadu výzev při stavbě a provozu skutečné vesmírné stanice, např. co se týče logistiky. Představitelé DoD tvrdí, že poznatky mohou být prospěšné i pro komerční, nevojenské projekty.

Stavba stanice nicméně zapadá do celkové americké snahy o militarizaci vesmíru. Americký prezident Donald Trump v únoru schválil vytvoření Kosmických sil jakožto nového druhu vojenských sil operujících ve vesmíru. Tento plán byl velmi kritizován ze strany Ruska a Čína jakožto hlavních vojenských konkurentů USA. Ty nicméně pracující na vlastních projektech vojenského využití vesmíru, např. na vývoji protisatelitních zbraní.