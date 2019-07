Obchodním centrem na Floridě otřásl výbuch, až 20 zraněných

Exploze zřejmě nastala v pizzerii, která je ale v současnosti kvůli rekonstrukci mimo provoz. Podle záběrů z místa neštěstí je zřejmě zcela zničená jedna budova, ve fitness centru, které stojí vedle ní a kde v sobotu dopoledne místního času cvičilo hodně lidí, jsou vyražená okna. Síla exploze rozmetala trosky po celém okolí.

"Bylo to jako apokalypsa," řekla jedna ze svědkyň. "Byl to obrovský záblesk světla, který osvítil celou oblohu a byla to taková rána, hlasitější než ohňostroje," uvedla s tím, že jí pak pískalo v uších.

Záchranáři a psi v troskách zřícené budovy pátrají, zda pod nimi nejsou zasypaní nějací lidé. Všechny obchody v okolí byly uzavřeny do doby, než hasiči dojdou k závěru, že je bezpečné se do nich vrátit.