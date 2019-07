Boeing 737 MAX má další problém. Jeho autopilot nefunguje tak, jak by měl

Podle serveru Bloomberg je mimo jiné firmě vytýkán autopilot. Tvrdí to na základě anonymních zdrojů. Kontroloři Boeingu vyčítají, že autopilot měl problémy s odpojením, když se pilot opětovně ujímá řízení a chce přistát.

Jaké jsou další výtky, není oficiálně známo. Zdroje však uvádí, že EASA poukazuje na podobné problémy jako americký letecký regulátor, Federální úřad pro leteckou dopravu (FAA). Těmi jsou nedostačený počet tréninkových procedur, softwarové problémy, nespolehlivost senzorů úhlu náběhu či potíže při manuálním otáčení letadla. Odborníci přiznávají, že autopilot je nečekaným novým problémem.

Podle Johna Coxe, bývalého pilota letounu 737, který je prezidentem letecké poradenské společnosti Safety Operating Systems, je obvyklé, že regulační úřady předkládají své návrhy k diskuzím, přičemž není jisté, zda se bude jednat o skutečně nutná doporučení. Pokud ano, mohlo by to vytvořit nová rizika pro Boeing.

Změny v tak komplexním systému, jaký představuje autopilot, by představovaly značné zdržení. Platí to i pro další změny dle agentur problematických bodů. Firma se může pokusit urychlit proces tím, když provede opatření, které nebudou plně odpovídat těm uvedeným regulátory, ale které přesto budou odpovědné instituce považovat za dostatečné.

Letadla 737 MAX, která jsou nejprodávanějším modelem Boeingu, byla po celém světě odstavena z provozu v březnu z důvodu dvou smrtelných nehod během pěti měsíců, při kterých zemřelo 346 lidí. FAA společnosti vytkl, že dostatečně neproškolila své zaměstnance ohledně použití jejího nového pilotního softwaru. Ten byl navíc plný chyb, o kterých společnost FAA neinformovala.

Společnost oznámila svým zákazníkům a investorům, že se hodlá do vzduchu vrátit v září. Mluvčí FAA řekl, že usazená letadla se vrátí do vzduchu až poté, co agentura se ujistí, že všechno je bezpečné a že piloti jsou adekvátně trénováni k tomu, aby zvládli jakoukoliv krizovou situaci. FAA chce s EASA a dalšími agenturami uvedení letounů 737 MAX zpět do provozu společně koordinovat.

Kauza se výrazně podepsala na obchodních dohodách firmy. Saúdská nízkonákladová letecká společnost Flyadeal stornovala objednávku 30 letounů Boeing 737 MAX. Uvedla, že bude létat jen s konkurenčními airbusy.