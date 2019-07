Co se děje za zdmi uprchlických center v USA? Komisařka OSN je zděšena

"Jako pediatrička, ale také jako matka a bývalá hlava státu jsem hluboce šokována tím, že děti jsou nuceny spát v přeplněných zařízeních na podlaze, bez přístupu k odpovídající lékařské péči nebo stravě a s žalostnými hygienickými podmínkami," citovala dnes bývalou chilskou prezidentku agentura Reuters.

zdroj: YouTube

Už minulý týden americký Úřad generálního inspektora (OIG) upozornil na to, že v přeplněných migračních zařízeních se osobní hygiena řeší pouze rozdáváním vlhčených ubrousků. Většina migrantů nosí celou dobu šaty, v nichž byli zadrženi, a mnozí z nich dostávali k jídlu jen sendviče. V některých zařízeních neměly přístup ke sprchám ani děti.

V sobotu pak listy The New York Times a El Paso Times popsaly situaci v uprchlickém středisku v texaském městě Clint, kde jsou stovky dětí v ušpiněném oblečení napěchovány do cel a rychle se mezi nimi šíří nemoci. Americký prezident Donald Trump to označil za fámy.

V neděli Trump oznámil, že detenční centra pro migranty budou zpřístupněna novinářům. "Začnu ukazovat některá z těchto center tisku. Chci, aby je tisk viděl," slíbil šéf Bílého domu novinářům a připustil, že migrační centra jsou přeplněná.

Úřadující ministr vnitřní bezpečnosti Kevin McAleenan v neděli práci příhraničních center hájil, když v rozhovoru s televizí ABC zdůraznil, že čelí "mimořádně náročné situaci".