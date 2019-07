Na Barbadosu začala jednání zástupců venezuelské vlády a opozice

"Jsem velký optimista, ministr Jorge Rodríguez mě informoval, že jednali pět hodin. Myslím, že krok po kroku se strategickou trpělivostí otevřeme pro Venezuelu cestu míru a nenásilí i konstruktivního dialogu," řekl k pondělnímu jednání na Barbadosu Maduro, jehož režim viní opozice i komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová z represí vůči svým politickým odpůrcům a z porušování lidských práv.

Maduro v pondělí novinářům řekl, že na Barbadosu jednají jeho zástupci a opozice o šesti bodech, aniž je ale konkretizoval. Server Alnavío dnes možné body vyjmenoval a jako nejspornější z nich označil nové volby za předpokladu vytvoření nové ústřední volební komise. Volby by podle něj měly být do roka, není ale jasné, zda jim bude předcházet Madurovo odstoupení. Právě to dosud jako hlavní podmínku jednání uváděl Guaidó.

Venezuelská opozice a vláda Nicoláse Madura, který je prezidentem od roku 2013, vedly v předchozích letech už vícero jednání, v nichž se opozice snažila Madura přimět, aby v zemi obnovil demokracii. Všechny rozhovory ale zatím ztroskotaly. Poprvé jednali už v roce 2014 během protivládních protestů, které Madurův režim tvrdě potlačil a při nichž za tři měsíce zemřelo 43 lidí. Z jednání tehdy vytěžil Maduro - protesty v ulicích skončily a opozice se rozštěpila kvůli odlišným představám o řešení krize.

Loni v květnu se ve Venezuele konaly prezidentské volby, které velká část opozice bojkotovala, protože je považovala za nedemokratické. Několik opozičních lídrů v nich kandidovat ani nesmělo. Volby provázela nejnižší účast od roku 1958 a vyhrál je Maduro. Kromě opozice je neuznala řada zemí regionu, Spojené státy ani Evropská unie.

Letos v lednu Madurův nový mandát oficiálně začal, ale parlament ho označil za nelegitimní. Nový šéf parlamentu Juan Guaidó pak 23. ledna během protivládních demonstrací složil přísahu jako prozatímní prezident. Měsíc nato se pokusila opozice dostat do země humanitární pomoc z Kolumbie, Maduro ale uzavřel hranice s tím, že v zemi žádná humanitární krize není. Venezuelané přitom trpí už několik let nedostatkem potravin a léků, stále častější jsou výpadky elektřiny provázené i přerušováním dodávek vody. Přes čtyři miliony Venezuelanů za poslední roky ze země utekly, částečně před represemi a částečně kvůli ekonomické krizi.

V posledních měsících vedla venezuelská opozice tajná jednání s několika představiteli Madurova režimu. Veřejně se dialog snaží zprostředkovat mimo jiné takzvaná kontaktní skupina (EU a některé latinskoamerické země), Kanada či Norsko. Se zástupcem kontaktní skupiny Enriquem Iglesiasem se v pondělí setkal Guaidó v Caracasu.