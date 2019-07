Souboj miliardářů? Do boje o Bílý dům vstoupil další kandidát

— Autor: Jan Hron / EuroZprávy.cz / ČTK

Do souboje amerických demokratů o prezidentskou nominaci dnes vstoupil miliardář Tom Steyer, který je vášnivým zastáncem podání ústavní žaloby na šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. Steyerův mluvčí Alberto Lammers podle listu The New York Times prohlásil, že miliardář chce na kampaň vynaložit nejméně 100 milionů dolarů (2,3 miliardy Kč).