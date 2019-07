Trumpa čeká další změna ve vládě? Demokraté chtějí konec ministra práce Acosty

Epstein, který se přátelil mimo jiné s nynějším republikánským prezidentem Donaldem Trumpem, je od pondělka znovu obviněn ze sexuálního zneužívání nezletilých dívek. Případy, kterých je několik desítek, se staly přinejmenším v rozmezí let 2002 až 2005, a teoreticky za ně hrozí až doživotní vězení.

Nyní šestašedesátiletý magnát se přitom dostal do hledáčku policie už v roce 2005, kdy vyšetřovatelé prověřovali tvrzení, že ve svém floridském sídle zneužíval mladistvé dívky. Epstein se ale nakonec dohodl s prokuraturou a soud ho v roce 2008 poslal na 18 měsíců do vězení. Z trestu si odpykal 13 měsíců, ve vězení navíc prakticky trávil jen noci, neboť mu soud dovolil docházet šestkrát týdně do kanceláře pracovat.

Šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer dnes prohlásil, že Epstein mohl už před léty sedět ve vězení, kdyby s ním tehdejší generální prokurátor neudělal dohodu. Nynější ministr proto musí odstoupit, požaduje Schumer.

Epstein se v roce 2008 díky dohodě s generální prokuraturou vyhnul řízení před federálním soudem. Přiznal se, že svým klientům obstarával nezletilé prostitutky a odseděl si 13 měsíců. Acosta s příslušnou dohodou souhlasil.

Ministr práce dnes na twitteru napsal, že zločiny, jichž se Epstein dopustil, jsou strašné. Je prý rád, že newyorští vyšetřovatelé proti podnikateli zahájili řízení, které se opírá o nové poznatky.

Prezident Trump mezitím hájil Acostovu práci v jeho administrativě. "Mohu vám říct, že během dvou roků a půl byl prostě vynikajícím ministrem práce," řekl dnes Trump novinářům. Prezident ale připustil, že částečně Acosta za svůj úspěch vděčí prosperující americké ekonomice.

Proti dohodě Epsteina s prokuraturou z roku 2008 se ohradily zneužívané dívky, které ji soudně napadly. Soud na Floridě letos rozhodl, že dohoda byla protizákonná, ale ministerstvo spravedlnosti i tak nevidělo důvod dohodu rušit.