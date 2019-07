Chicago je vzhůru nohama. V jezeře se zabydlel aligátor, policie nastražila pasti

Policisté byli přivoláni na základě zvěstí na sociálních sítích, podle nichž v Humboldtově parku žije krokodýl. Policejní mluvčí Anthony Guglielmi potvrdil, že vyšetřovatelé aligátora skutečně našli.

And Gator Bob is in the water with his bait traps. https://t.co/7q4DHqZUor via @BlockClubCHI pic.twitter.com/f2v1z3IAd6