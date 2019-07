Amerika má nového hrdinu. Mladík zachránil tři děti, sám má popáleniny čtvrtého stupně

Minulý čtvrtek začal v americkém městě Aberdeen ve státě Washington hořet dům. Byrdova sestra se svými třemi dětmi v něm byla uvězněna v místnosti ve druhém patře.

Byrd, kterého americká stanice nazývají „superstrýcem“, nelenil a vydal se skrz plameny, aby chytil svou sestru, dva synovce a neteř při skoku z okna. Šestiletý Junior a čtyřletý Rory seskočili v pořádku.

Jeho 8letá neteř však byla příliš vyděšená a když její matka spadla z okna, ustoupila do hořícího domu. Byrd se okamžitě za ní vydal. „Volala mé jméno,“ řekl Byrd stanici Komo News. „Nemohl jsem nechat moji neteř zemřít.“

Proběhl „skrz oheň“ a ačkoliv cítil, že hoří, sundal si tričko a dal ho své neteři, aby ji ochránil před kouřem. „I když jsem hořel, nestaral jsem se o to. Raději bych, abych byl spálen já než ona. Je mladá. Pořád má toho hodně před sebou. Je to dobré dítě.“

Sám se necítí být hrdinou. „Nemůžu říct (že jsem) hrdina. Jen říkám, že mám starost o moji neteř a synovce. Nemohl jsem nechat je zemřít. Každý by to udělal pro svoji rodinu.“

Ačkoliv má popáleniny čtvrtého stupně a poškození nervů, tvrdí, že ničeho nelituje. „Udělal bych to znovu. Nestarám se o to. Udělal bych to. Běžel bych tam zpátky a udělal to znovu, i kdybych byl popálen ještě hůře nebo bych zemřel.“

Není jisté, jak požár vznikl. Pohltil nicméně celý dům. Rodina tak přišla o vše. Sousedé a přátelé už uspořádali sbírku na jídlo, oblečení a hračky, uvádí stanice Komo News.