Ostrov Maui v plamenech, tisíce lidí na útěku. Pomohla jim slavná celebrita

"S požárem tuto noc bojovat nemůžeme," prohlásil Mike Victorino, který stojí v čele ostrova. Vysvětlil, že pro hasiče by bylo příliš nebezpečné během noci plameny likvidovat, proto budou požár do rozednění jen pozorovat. V pátek dopoledne SELČ na Havaji, kterou od Česka dělí 12 hodin, začínala noc.

Americká Národní meteorologická služba (NWS) na twitteru zveřejnila satelitní snímek, na kterém je patrný kouř z požáru.

High resolution imagery from GOES-17 is showing smoke associated with a fire in Maui's central valley this afternoon. #hiwx pic.twitter.com/q4yYY8AWEz

Hořet na druhém největším havajském ostrově začalo ve čtvrtek dopoledne místního času (ve čtvrtek v noci SELČ). Kvůli silnému větru, který dosahoval rychlosti přes 30 kilometrů v hodině, se plameny rychle rozšířily. Během dne hasiči nasadili do boje s ohněm dvě helikoptéry, které z vaků shazovaly vodu.

Příkaz k evakuaci dostalo několik tisíc lidí. Podle Reuters ale není jasné, kolik lidé před plameny uprchlo. Americká média uvedla, že do oficiální nouzových stanovišť se uchýlilo asi 500 lidí. Evakuován byl také útulek pro kočky a psy, zhruba 200 zvířat bylo prozatímně přesunuto do areálu místní střední školy ve městě Kahului.

Krátce bylo uzavřeno i letiště v Kahului, po několika hodinách byl ale provoz obnoven. Uzavřeny musely být také dva silniční tahy.

V blízkosti požáru vlastní rozsáhlé nemovitosti americká mediální hvězda Oprah Winfreyová, kterou lidé na twitteru prosili, aby povolila vstup na svou soukromou cestu, neboť pro část ostrova zůstala klíčovou ústupovou trasou na sever.

Hi there Jack, Access to the road was given to county officials immediately. This was many hours ago. Hoping for the safety of all. 🙏🏾 https://t.co/BxsPNUkkJC