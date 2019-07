USA slevily ze sankcí, šéf íránské diplomacie míří na konferenci OSN

O možném zamítnutí Zarífovy cesty informoval v červnu americký ministr financí Steven Mnuchin. Sankcionování vysokých íránských představitelů, včetně Zarífa, by ovšem představovalo krok, který by zmařil veškeré diplomatické snahy o vyřešení neshod mezi Washingtonem a Teheránem. Jejich jádrem je íránský jaderný program, Washington kromě toho obviňuje íránské síly z útoků na ropné tankery v Perském zálivu.

Zaríf se má v New Yorku zúčastnit ministerské schůzky k fóru o udržitelném rozvoji pod hlavičkou Hospodářského a sociálního výboru (ECOSOC) OSN. Ta se má zaměřit na témata jako konflikty, hladomory, genderová rovnost a klimatické změny do roku 2030. Z USA odcestuje Zaríf do Venezuely, Bolívie a Nikaraguy, informovala IRNA.

1/3 #Iran's Javad #Zarif will be in NY next week from July 16-18 putting on the grand performance. While he's wined, dined, and interviewed, remember his visit coincides with the anniversary of #Iran's July 18, 1994 bombing of the AMIA bldg. in #Argentina which killed 85 ppl. https://t.co/5Gkcajviek