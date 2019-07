Bouře Barry devastuje Louisianu, lidé prchají před záplavami na střechy. A to je jen začátek...

Bouře Barry, která se v sobotu na chvíli stala hurikánem, sice zeslábla, ale úřady varovaly, že by i tak mohla způsobit katastrofální záplavy kolem pobřeží Mexického zálivu a v částech Louisiany by mohlo během dneška spadnout 50 centimetrů vody.

Zatím zůstalo nejhorších dopadů do sobotního večera ušetřeno město New Orleans, kde byly zaznamenány jen lehké přeháňky a silný nárazový vítr. Místní úřady se přitom obávaly, že bouře prověří protipovodňové hráze zesílené po řádění zničujícího hurikánu Katrina z roku 2005. Barry na pevninu vtrhla přibližně 260 kilometrů západně od New Orleans.

"Je to jenom začátek," upozornil guvernér státu Louisiana John Bel Edwards. "Bude to pro náš stát dlouhých několik dnů," dodal Edwards.

