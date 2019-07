Proč Trump zrušil jadernou dohodu s Íránem? Uniklé depeše cosi prozradily

Trump dohodu s Íránem dlouhodobě kritizoval jako nedostatečnou, neboť by podle něj nezabránila Teheránu vyvinout jaderné zbraně. Loni v květnu se tehdejší britský ministr Boris Johnson, který se nyní uchází o premiérský úřad, vydal do Washingtonu, aby Trumpa zkusil přesvědčit, aby od dohody neodstupoval. Spojené státy i tak smlouvu vypověděly.

Darroch poté Johnsonovi do Londýna napsal, že se zdá, že republikán Trump jedná z osobních důvodů, protože s dohodou svého demokratického předchůdce nesouhlasí. Poukázal na to, že mezi prezidentskými poradci panují rozpory a že Bílý dům nemá žádnou bezprostřední strategii, co po odstoupení od dohody dělat.

V depeši Darroch uvádí, že administrativu zachvátil diplomatický vandalismus, který má očividné ideologické a osobní důvody. "Byla to Obamova dohoda," citoval nedělník bývalého velvyslance.

Dohoda, kterou v roce 2015 uzavřely s Íránem vedle USA také Francie, Británie, Německo, Čína a Rusko, zmírnila protiíránské hospodářské sankce výměnou za zpomalení íránského jaderného programu.

Darroch v depeších, jejichž část Mail on Sunday zveřejnil poprvé před týdnem, za poslední dva roky do Londýna mimo jiné vzkázal, že Trump je "nestabilní" a "neschopný" a jeho vláda "nešikovná" či "naprosto nefunkční".

