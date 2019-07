Tropická bouře Barry zeslábla, riziko tornád a záplav trvá

V Louisianě bouře zaplavila některé dálnice. V zaplavených oblastech museli někteří lidé vylézt na střechy. Na jihu Louisiany byla v sobotu nařízena povinná evakuace a prezident Donald Trump v tomto státě vyhlásil stav nouze, aby usnadnil čerpání federální pomoci.

Podle původních předpovědí mělo na některých místech u New Orleans napršet až 50 centimetrů deště, dnes ale meteorologové odhad srážek výrazně snížili na zhruba deset centimetrů.

Hrozba záplav ale není zažehnána a prezident obyvatele na twitteru varoval. "Prosím, buďte velmi opatrní," napsal šéf Bílého domu s tím, že voda může zaplavit nejen místa v Louisianě, ale také v dalších regionech Mexického zálivu.

Město New Orleans, kde byly zaznamenány jen lehké přeháňky a silný nárazový vítr, zůstalo ušetřeno nejhorších dopadů. Místní úřady se přitom obávaly, že bouře prověří protipovodňové hráze zesílené po řádění zničujícího hurikánu Katrina z roku 2005. Barry na pevninu vtrhla přibližně 260 kilometrů západně od New Orleans.

New Orleans is hanging on in there as #StormBarry moves West and slower than expected. Mayor LaToya Cantrell said: "Orleans residents are not out of the woods with this system." @jazzfm pic.twitter.com/EbSdA841LR