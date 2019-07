Kdy začnou masové zátahy na ilegály v USA? Uprchlíci žijí ve strachu

Rozsáhlé zatýkání mělo začít v neděli a mělo se odehrávat v desítce velkých měst USA, včetně Los Angeles, San Franciska, New Yorku, Chicaga či Houstonu. Zatčeno bylo ale jen několik imigrantů, například tři v Denveru, uvedla agentura Reuters.

Podle starosty New Yorku Billa de Blasia provedli agenti vládního Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v jeho městě o víkendu několik operací, ale nikoho nezatkli. "Je to politická akce prezidenta, zpolitizoval vládní agenturu, aby mu pomohla znovu vyhrát volby," řekl de Blasio, který chce napřesrok kandidovat na prezidenta za demokraty.

The Trump administration uses fear as a weapon. We’re making sure our immigrant communities are getting accurate information and have the resources to defend their rights.