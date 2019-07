Muž se vykoupal a zemřel. Podle lékařů se to může stát všem

„Masožravá bakterie zní jako městská legenda. Ujišťuji vás, že tak to není. Vzala mému tátovi život,“ napsala dcera zemřelého muže, Cheryl Bennett Wiygulová, na svém Facebooku.

Ten za ní přijel na Floridu, kde si společně užívali ve vodách. Wiygulová upozornila, že její otec měl oslabenou imunitu díky dlouholetému, náročnému boji s rakovinou. Nicméně, v moři se už několikrát koupal a nic mu nebylo a jeho dcera se ujistila, že má zahojené všechny rány, díky kterým by mohl být infikován.

Přesto to nestačilo. 12 hodin po posledním pobytu ve vodě si otec začal stěžovat na horečku, zimnici a křeče. Rodina jej vzala zpět do jeho domova v Memphisu, protože tamní lékaři nejlépe znali jeho nemocniční údaje.

V tamní nemocnici si lékaři všimli černých otoků na jeho těle, které se dále rozšiřovaly. Jeho žena nemocničnímu personálu řekla, že si myslí, že to je v důsledku výskytu masožravé bakterie ve vodách u floridských pláží. Jeden zaměstnanec nemocnice jí však odvětil, že média nakažení masožravými bakteriemi příliš nafukují. Další jí řekli, že se určitě jedná o stafylokoka, uvádí stanice CBS News.

Infikovaný muž i přes antibiotickou léčbu 48 hodin po svém onemocnění zemřel. Laboratorní test potvrdil, že se skutečně nakazil „masožravou bakterií vibrio vulnificus, která způsobila nekrotizující fasciitidu.

Vibrio vulnificus, která je blízká příbuzná průvodců cholery, se vyskytuje v teplých pobřežních vodách. Zvláště se jí daří v období od května do října, kdy jsou vody nejteplejší. Lidé se jí můžou nejčastěji nakazit pozřením syrových, nedostatečně upravených mořských plodů či otevřenými a nedostatečně zahojenými zraněními, kterými pronikne přímo do krve. Podle stanice CNN tato bakterie způsobí ročně v USA na 80 000 nemocí a 100 úmrtí.

Podle Wiygulovové by správci pláží je měli ohradit cedulemi, které by na výskyt nebezpečné bakterie upozornily. „Na žádné pláži nebo v parku, do kterých jsme šli, nebyly žádné varování o bakteriích,“ upozorňuje. Tvrdí, že nechce ostatní vyděsit, aby nechodili na pláž či plavat, jen je chce docílit toho, aby věděli o tomto nebezpečí.